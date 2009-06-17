Необходимо срочно сделать шапку для сайта http://massiv.by/ Поэтапное появление объемного логотипа и самого слова "массив" с отблеском (прикреплен). У вкладок появляются отблески при наведении на них курсором (Главная, Услуги ...
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- $50Дизайн сайтов1 заявкаЗакрыт13 лет назад
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Разработка логотипа для http://pribaltic.com/ + favicon зеленый лист (в цвет дизайна) + надпись uabЗавершен14 лет назад
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Необходимо изготовить шапку для сайта http://skd.byДизайн сайтов1 исполнительЗавершен14 лет назад
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Логотип для сайта http://belbur.by/ Бурение скважин на воду.Завершен14 лет назад
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Дизайн сайта "Бурение скважин" psd агрессивный стиль пример mozbt.comДизайн сайтов1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $20
1 доработка стандартных шаблонов Joomla 2 разработка простейшей анимации (желательно, не обязательно) 3 натяжка шаблона на joomla перед размещением контента оплата сдельная, работа постоянная, график свободный оплата от 20 уе за ...Дизайн сайтов6 заявокЗакрыт14 лет назад
- $50
Есть картинка (приложение). Нужно создать такую же+ 1. в векторе 2. содержащую название " Автоинторг запчасть" 3. минимально изменить цвет, наклон, шрифт и т.д. дабы сделать картинку уникальной. Ваши предложения ...Завершен15 лет назад
Пример: http://www.f-avto.by/Анимация13 заявокЗакрыт15 лет назад
- $50
Важно! Все скрипты должны работать пот Joomla 1.5.x 1. появление лого компании перед загрузкой основной страницы (+ сессии +таймер). Лучше в виде компанента с настройками. 2. Авто запуск слайд шоу из html страничек. ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $50
Требуется разработка дизайна для Joomla 1.5.15 d итоге должен получится сайт похожий на это: http://letitbit.net/download/4418.454ee38221a1de3c136d9b891c/merx.exe.html 1. появление баннера (любой картинки) перед появлением всей страницы. Т.е. появляется баннер, висит 3 сек, появляется страница сайта. ...Дизайн сайтов12 заявокЗакрыт15 лет назад
- $5
Требуется обратная сторона визитки. С обной стороны - мой рисунок, с другой - Ваш. требования: - тема - канцелярские товары - срочно - одинаковые цвета - похожий дизайн ...Завершен16 лет назад
- $10
Действующие лица: на картинке. шивелятся и привлекают внимание. они добрые и веселые, уверенные в себе. результат : flash банер размером 468х60 + исходники. Действующие лица находятся здесь в кореле: http://dnevnik-uspeha.ru/printer.rar (40 ...Баннеры1 исполнительЗавершен16 лет назад
- $5
Приватный заказ пользователь Алексей (Steerch) ШарковЗавершен16 лет назад
- $5
Необходима разработка визитки тема: заправка картриджей, ремонт принтеров описание: картинка ( что то бросское и запоминающееся), слова "заправка картриджей, ремонт принтеров" + контакты (в icq пришлю) рассмотрю 2-3 варианта, выберу 1 ...Завершен16 лет назад
Требуется человек со знанием русского языка для обработки слов: - выделение частей речи из данного текста; - добавление слов в базу данных; Требования: постоянная скорость работы, знание русского языка (грамматики), выполнение тестового ...Редактирование и Корректура21 заявкаЗакрыт16 лет назад
- $5
Нужен логотип желательно в векторе вопросы в icq 226-215-268Завершен16 лет назад