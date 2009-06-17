minsk911

Александр Алферчик minsk911

 
42 года
16 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Разработка сайтов любой сложности

Продвижение сайта в топ 10 и выше за 1,5-2 месяца! Любой регион, собственные сателлиты. Прогон сайта по каталогам. Интернет магазин. Каталог товаров. Форум. Одностраничные сайта. Яндекс.Директ. Контекстная реклама.

Вопросы в icq 226-215-268

http://BelAlex.ru/

http://dnevnik-uspeha.ru/

  • Шапка для massiv.by

    $50

    Необходимо срочно сделать шапку для сайта http://massiv.by/ Поэтапное появление объемного логотипа и самого слова "массив" с отблеском (прикреплен). У вкладок появляются отблески при наведении на них курсором (Главная, Услуги ...

    Дизайн сайтов1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуется постоянный дизайнер для сайтов на Joomla

    $20

    1 доработка стандартных шаблонов Joomla 2 разработка простейшей анимации (желательно, не обязательно) 3 натяжка шаблона на joomla перед размещением контента оплата сдельная, работа постоянная, график свободный оплата от 20 уе за ...

    Joomla
    Дизайн сайтов6 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Разработка логотипа по образцу

    $50

    Есть картинка (приложение). Нужно создать такую же+ 1. в векторе 2. содержащую название " Автоинторг запчасть" 3. минимально изменить цвет, наклон, шрифт и т.д. дабы сделать картинку уникальной. Ваши предложения ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Нужно несколько мелких скриптов срочно

    $50

    Важно! Все скрипты должны работать пот Joomla 1.5.x 1. появление лого компании перед загрузкой основной страницы (+ сессии +таймер). Лучше в виде компанента с настройками. 2. Авто запуск слайд шоу из html страничек. ...

    CSSHTMLJoomla
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Дизайн сайта

    $50

    Требуется разработка дизайна для Joomla 1.5.15 d итоге должен получится сайт похожий на это: http://letitbit.net/download/4418.454ee38221a1de3c136d9b891c/merx.exe.html 1. появление баннера (любой картинки) перед появлением всей страницы. Т.е. появляется баннер, висит 3 сек, появляется страница сайта. ...

    Joomla
    Дизайн сайтов12 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Визитка

    $5

    Требуется обратная сторона визитки. С обной стороны - мой рисунок, с другой - Ваш. требования: - тема - канцелярские товары - срочно - одинаковые цвета - похожий дизайн ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Нужен баннер

    $10

    Действующие лица: на картинке. шивелятся и привлекают внимание. они добрые и веселые, уверенные в себе. результат : flash банер размером 468х60 + исходники. Действующие лица находятся здесь в кореле: http://dnevnik-uspeha.ru/printer.rar (40 ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Визитка

    $5

    Необходима разработка визитки тема: заправка картриджей, ремонт принтеров описание: картинка ( что то бросское и запоминающееся), слова "заправка картриджей, ремонт принтеров" + контакты (в icq пришлю) рассмотрю 2-3 варианта, выберу 1 ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Обработка русских слов

    Требуется человек со знанием русского языка для обработки слов: - выделение частей речи из данного текста; - добавление слов в базу данных; Требования: постоянная скорость работы, знание русского языка (грамматики), выполнение тестового ...

    Редактирование и Корректура21 заявка
    Закрыт
    16 лет назад

Отзывы фрилансеров

Android_Dev
Роман 
32 года
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$30
10 баллов
11 лет назад
Разработка логотипа для pribaltic.com срочно!
Хороший заказчик
Сделал быстро несколько предложений, доработал, то, о чем договаривались. рекомендую
Ответный отзыв
MegaBanner
37 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$15
10 баллов
14 лет назад
Необходимо изготовить шапку для сайта skd.by
Отличный работадатель! Предоставил свободу для дизайнерской мысли! Хороший и интересный человек. С удовольствием поработал бы еще.
Быстро и качественно!
Ответный отзыв
Magic_alex
41 год
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
$20
10 баллов
14 лет назад
Бурение скважин
В который раз работал с Александром. Все рекомендую.
Отличный логотип, быстро и по теме!
Ответный отзыв
Magic_alex
41 год
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
$70
10 баллов
14 лет назад
Дизайн сайта "Бурение скважин"
Сработались с Александром по нескольким проектом. Всем рекомендую.
Отличная работа! Быстро, качественно! Рекомендую!!!
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BlackH
Комов 
51 год
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
87 отзывов
$10
10 баллов
15 лет назад
Разработка логотипа по образцу
Четкая постановка задачи,своевременная оплата.Буду рад дальнейшему сотрудничеству.
Сделано на высшем уровне в кратчайшие сроки!
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