Разработка логотипа для pribaltic.com срочно!

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен25 заявок364 просмотра

Разработка логотипа для http://pribaltic.com/ + favicon

зеленый лист (в цвет дизайна) + надпись uab

14 лет назад
minsk911
41 год
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

Android_Dev
Роман 
32 года
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
14 лет назад
$30
2 дня
Сделал быстро несколько предложений, доработал, то, о чем договаривались. рекомендую
Хороший заказчик

Заявки фрилансеров

Android_Dev
Роман 
32 года
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
14 лет назад