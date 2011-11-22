Отрисовка лого в вектор

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен4 заявки313 просмотров

Необходимо отрисовать логотип в векторе.

Детали должны быть целостными, т.к. будет использоваться в дальнейшей для его анимации.

В приложении принт скрин лого ! Есть в псд только !

Очень важно что бы отрисолвали "целые" детали,а не только видимую часть.

Жду Ваших предложений ! сроки-сегодня.

14 лет назад
a-luxkz
Иван 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
774 отзыва(-6)

Выбранный исполнитель

mucunda
42 года
14 лет в сервисе
Была
9 лет назад
14 лет назад
$20
1 день
Спасибо Виктории !!! Оперативно и качественно справилась с заданием ! Быстро реагирует на правки и быстро их реализует !
Очень хороший человек и заказчик! С оплатой не заставил долго ждать :) Было приятно сотрудничать!

Заявки фрилансеров

mucunda
42 года
14 лет в сервисе
Была
9 лет назад
14 лет назад

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