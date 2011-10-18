Отрисовка логотипа в векторе

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Завершен9 заявок200 просмотров

Добрый день, коллеги,

Нужно отрисовать лого в векторе, на выходе нужен AI и EPS. Имеются все шрифты, PSD, и сам смайлик в векторе.

14 лет назад
pompey
Эльман 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
23 отзыва(-1)

Выбранный исполнитель

Olchytay
Ольга 
55 лет
15 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
14 лет назад
$5
1 день
Как всегда, работа на отлично, а сотрудничеством очень доволен :) Спасибо большое Ольга за работу!
Приятно и скоротечно поработали, мои рекомендации Эльману)

Заявки фрилансеров

Olchytay
Ольга 
55 лет
15 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
14 лет назад