Требуется доработка существующего логотипа. Сфера деятельности: занимаемся поставкой оборудования для животноводства, свинокомплексы, птицефабрики, молочно товарные фермы. Клиенты: В2В. В нынешнем логотипе используется древний символ, его нужно оставить всё остальное только ваш ...
Отрисовка логотипа в векторе
Добрый день, коллеги,
Нужно отрисовать лого в векторе, на выходе нужен AI и EPS. Имеются все шрифты, PSD, и сам смайлик в векторе.
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