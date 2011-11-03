Требуется создать логотип для магазина сувениров
Доработка логотипа
Требуется доработка существующего логотипа.
Сфера деятельности: занимаемся поставкой оборудования для животноводства, свинокомплексы, птицефабрики, молочно товарные фермы.
Клиенты: В2В.
В нынешнем логотипе используется древний символ, его нужно оставить всё остальное только ваш полёт фантазии. Можно немного менять его грани, но что б форма осталась прежней, его мы используем в качестве подложки ко всем документам (ОБРАЗЕЦ В ПРИЛОЖЕНИИ). Так же сейчас не хватает объёма, логотип смотрится очень плоским!!!
Цветовая гамма: сайт планируется в светлых тонах, общая концепция таже. Максимальное использование цветов: три + вариант в черно-белом исполнении (должен быть читабелен через факс).
Требования к логотипу:
- Логотип не нужно ассоциировать с животными.
- отсутствие мелких деталей
- объём
- Должен хорошо смотреться как в цвете, так и в черно-белом исполнении.
- В логотипе должно присутствовать название бренда –DAHMIRA
- вариант отображения логотипа на визитке
- Логотип планируется наносить на различные товары (размеры наклеек от 10 х 15 см до 2 х 3 м), должен легко масштабироваться.
Организатор оставляет за собой право попросить внести желаемые несущественные изменения в тот вариант, который будет выбран.
С выбранным победителем будем работать дальше по доработке корпоративного стиля, требуется создать бланк, визитки, каталог, папку!
Конечный файл в кореле или фотошопе.
Контакты в профиле, отвечу на любые вопросы!
Победитель конкурса
Заявки фрилансеров
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