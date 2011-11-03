Доработка логотипа

# 1 — $ 50

Требуется доработка существующего логотипа.

Сфера деятельности: занимаемся поставкой оборудования для животноводства, свинокомплексы, птицефабрики, молочно товарные фермы.

Клиенты: В2В.

В нынешнем логотипе используется древний символ, его нужно оставить всё остальное только ваш полёт фантазии. Можно немного менять его грани, но что б форма осталась прежней, его мы используем в качестве подложки ко всем документам (ОБРАЗЕЦ В ПРИЛОЖЕНИИ). Так же сейчас не хватает объёма, логотип смотрится очень плоским!!!

Цветовая гамма: сайт планируется в светлых тонах, общая концепция таже. Максимальное использование цветов: три + вариант в черно-белом исполнении (должен быть читабелен через факс).

Требования к логотипу:

- Логотип не нужно ассоциировать с животными.

- отсутствие мелких деталей

- объём

- Должен хорошо смотреться как в цвете, так и в черно-белом исполнении.

- В логотипе должно присутствовать название бренда –DAHMIRA

- вариант отображения логотипа на визитке

- Логотип планируется наносить на различные товары (размеры наклеек от 10 х 15 см до 2 х 3 м), должен легко масштабироваться.

Организатор оставляет за собой право попросить внести желаемые несущественные изменения в тот вариант, который будет выбран.

С выбранным победителем будем работать дальше по доработке корпоративного стиля, требуется создать бланк, визитки, каталог, папку!

Конечный файл в кореле или фотошопе.

Контакты в профиле, отвечу на любые вопросы!