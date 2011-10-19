Нужно разработать логотип для сайта. Остальное в личку. Исполнитель из Украины. Оплата на карту Приватбанка.
2 логотипа для интернет-магазинов
нужно 2 логотипа
1 для magazinko.com.ua
2 для scarf.in.ua
не чего конкретного, креатив приветствуется, всё что угодно, главное, чтобы подходило под цвет и тематику сайтов
до $20
способ оплаты "Безопасная сделка"
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