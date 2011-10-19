2 логотипа для интернет-магазинов

$40
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен9 заявок241 просмотр

нужно 2 логотипа

1 для magazinko.com.ua

2 для scarf.in.ua

не чего конкретного, креатив приветствуется, всё что угодно, главное, чтобы подходило под цвет и тематику сайтов

до $20

способ оплаты "Безопасная сделка"

14 лет назад
ikozlov
Михаил 
34 года
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

kalenska
38 лет
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад
14 лет назад
$30
2 дня
Очень рад, что выбрал именно Наталью, результат превзошёл все ожидания, даже не думали, что получим такую качественную работу в такой короткий срок, не мало и печального опыта на ресурсе, но работа фриленсера Натальи просто супер! рекомендую, главное объяснить чего хочешь и что бы человек понял чего хочешь, тогда и будет результат который всем понравится!
Очень рада, что была у меня такая возможность сотрудничать с Михаилом, заказчик четко показал чего хочет и благодаря этому сэкономил время и в итоге получили неплохой результат. За оплату отдельное спасибо - безопасная сделка плюс договор. Одни плюсы плюс в конце еще и улыбка от приятного общения. Всем однозначно рекомендую!

Заявки фрилансеров

kalenska
38 лет
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад
14 лет назад