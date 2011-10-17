Нужен логотип для сайта промышленных товаров

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт15 заявок299 просмотров

Нужно разработать логотип для сайта. Остальное в личку. Исполнитель из Украины. Оплата на карту Приватбанка.

14 лет назад
vivekat
41 год
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад
1 отзыв

Выбранный исполнитель

Betelgejze
Алина 
39 лет
16 лет в сервисе
Была
10 лет назад
14 лет назад
$35
3 дня

Заявки фрилансеров

Betelgejze
Алина 
39 лет
16 лет в сервисе
Была
10 лет назад
14 лет назад