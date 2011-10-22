Нужно создать логотип (бюджетный вариант)

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Завершен18 заявок253 просмотра

нужно создать логотип бюджетный вариант предлагайте цены

14 лет назад
aleks43127
Ефим 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

Sallix
38 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад
$5
1 день
Все ок спасибо за проделанную работу
Прекрасный заказчик! Терпеливо ждал своей очереди,хотя изночально договаривались на более ранний срок! Советую сотрудничать

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Sallix
38 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад

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