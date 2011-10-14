Необходимо разработать логотип для юридической компании ООО «ЕРЛАН» (Общество с ограниченной ответственностью «Консультационное бюро «ЕРЛАН»). Компания существует с 1998г. Деятельность компании связана с предоставлением широкого спектра юридических и консалтинговых услуг. Основная деятельность: правовое ...
Логотип
Требуется разработка логотипа.
Есть все необходимые материалы в виде идеи, схемы, фотографии и т.д.
Требуется выполнить исходя из моего видения, но Ваше предлагайте.
Назовите стоимость работы.
Заявки фрилансеров
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