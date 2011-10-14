Логотип

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт23 заявки338 просмотров

Требуется разработка логотипа.

Есть все необходимые материалы в виде идеи, схемы, фотографии и т.д.

Требуется выполнить исходя из моего видения, но Ваше предлагайте.

Назовите стоимость работы.

14 лет назад
avati
53 года
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Создание логотипа юридической компании.

    $137

    Необходимо разработать логотип для юридической компании ООО «ЕРЛАН» (Общество с ограниченной ответственностью «Консультационное бюро «ЕРЛАН»). Компания существует с 1998г. Деятельность компании связана с предоставлением широкого спектра юридических и консалтинговых услуг. Основная деятельность: правовое ...

    Логотипы и Знаки117 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Логотип для компании MVM Group

    $100

    Общая информация: Название: MVM Group MVM Group - ведущая компания Чувашской республики в области строительства и сдачи в эксплуатацию трубопроводов водоснабжения, газопроводов, канализации и прокладки коммуникаций (различные виды ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Логотип для компании

    $50

    Здравствуйте! Задача - разработать логотип для компании "Русские моторы". На основе логотипа будет создаваться весь фирменный стиль. Компания занимается производством и продажей авто запчастей для отечественных авто. Основной ...

    Логотипы и Знаки76 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Логотип для Wordpress

    $20

    Нужен логотип 300px в ширину, подходящий к теме http://choicethemes.com/wordpress/news-cms/ и иллюстрирующий дружбу роботов и людей. Есть идея - роботы и люди стоят, взявшись за руки, но принимаются и другие идеи. Тема сайта - благотворительность+IT

    WordPress
    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Лого для блога

    $20

    Здравствуйте. Нужен логотип для блога, а именно надпись "Slavqa". Ничего сложного не надо, хочется увидеть просто красиво и креативно написанный ник в виде логотипа.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Сделать логотип и шапку для сайта на DLE

    Есть сайт (sportrelease.org) спортивной тематики. Нужны логотип и шапка для этого сайта. Логотип там есть, но он не устраивает. Нужен такого же плана и размера, но другой, более стильный. При этом, в тексте логотипа ...

    DLE
    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Отрисовать лого в кривых

    $15

    Нужно сделать в кривых лого Crystal Lux. Шрифт должен быть как на картинке что во вложении. Вариант1. Если знаете что за шрифт пришлите шрифт. Вариант 2. ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад