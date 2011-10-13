# 1 — $ 50

Здравствуйте!

Задача - разработать логотип для компании "Русские моторы". На основе логотипа будет создаваться весь фирменный стиль.

Компания занимается производством и продажей авто запчастей для отечественных авто.

Основной вид: логотип должен состоять из букв РМ и названия компании.

Основные цвета: от синего к феолетовому, красный, черный.

Требования стандартные:

1) уникальность,

2) узнаваемость.

Принимаю всех, выбираю один, выбранный сразу получает сумму.

Уважаемые фрилансеры !

Большая просьба не рисовать логотип в старорусском стиле.

Этот стиль больше подходит к народным промыслам, художественной литературе.

С запасными частями он совсем не вяжется.

Небольшие комментарии к работам:

Не нужно делать логотип с крылышками - это больше подходит для перевозчиков.

Не нужно изображать шестеренки, т.к. наша компания занимается не только шестеренками.

Спасибо за понимание.