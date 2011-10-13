Необходимо разработать логотип для юридической компании ООО «ЕРЛАН» (Общество с ограниченной ответственностью «Консультационное бюро «ЕРЛАН»). Компания существует с 1998г. Деятельность компании связана с предоставлением широкого спектра юридических и консалтинговых услуг. Основная деятельность: правовое ...
Логотип для компании
Здравствуйте!
Задача - разработать логотип для компании "Русские моторы". На основе логотипа будет создаваться весь фирменный стиль.
Компания занимается производством и продажей авто запчастей для отечественных авто.
Основной вид: логотип должен состоять из букв РМ и названия компании.
Основные цвета: от синего к феолетовому, красный, черный.
Требования стандартные:
1) уникальность,
2) узнаваемость.
Принимаю всех, выбираю один, выбранный сразу получает сумму.
Уважаемые фрилансеры !
Большая просьба не рисовать логотип в старорусском стиле.
Этот стиль больше подходит к народным промыслам, художественной литературе.
С запасными частями он совсем не вяжется.
Небольшие комментарии к работам:
Не нужно делать логотип с крылышками - это больше подходит для перевозчиков.
Не нужно изображать шестеренки, т.к. наша компания занимается не только шестеренками.
Спасибо за понимание.
Заявки фрилансеров
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