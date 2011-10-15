Нужен логотип для свадебного видеографа и фотографа. Простота и минимализм приветствуются:-) Сайт http://spstudio.com.ua/
Логотип для новостного сайта
Нужен логотип для сайта http://fraza.info
Предпочтений по оформлению нет. Главное чтобы подходило к дизайну сайта
Выбранный исполнитель
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