Логотип для новостного сайта

$15
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Завершен4 заявки366 просмотров

Нужен логотип для сайта http://fraza.info

Предпочтений по оформлению нет. Главное чтобы подходило к дизайну сайта

14 лет назад
Vavenko
44 года
20 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

istore
34 года
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
14 лет назад
$10
1 день
Отличный дизайнер. Представил несколько вариантов логотипа, учел и реализовал все пожелания. Очень рекомендую.
Приятно было работать с Владимиром, буду рад и в дальнейшем сотрудничать! Рекомендую, знает чего хочет...

Заявки фрилансеров

istore
34 года
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
14 лет назад

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