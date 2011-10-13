Нужно сделать в кривых лого Crystal Lux. Шрифт должен быть как на картинке что во вложении. Вариант1. Если знаете что за шрифт пришлите шрифт. Вариант 2. ...
Создание логотипа юридической компании.
Необходимо разработать логотип для юридической компании ООО «ЕРЛАН» (Общество с ограниченной ответственностью «Консультационное бюро «ЕРЛАН»). Компания существует с 1998г. Деятельность компании связана с предоставлением широкого спектра юридических и консалтинговых услуг.
Основная деятельность: правовое обслуживание корпоративных клиентов т.е. открытие бизнеса, создание, анализ договоров и других документов, взаимодействие с судами, налоговыми и другими органами.
Целевая аудитория: топ менеджмент, бухгалтеры, юристы, бизнесмены.
В качестве логотипа компания хочет видеть графический, буквенный или смешанный логотип, т.е. использование в логотипе названия – необязательно.
Цветовая гамма: сине-зеленая. Максимальное использование цветов: три + вариант в черно-белом исполнении.
Рассматривая тренды в дизайне 2011г. нравятся: логотипы с использованием одной единственной буквы, запятые, петли, особо нравятся ленты, а именно логотипы Brandberry, Word (Frog design).
Хотелось бы, что бы в логотипе был отражен процесс мозгового штурма, витиеватости процессов (в том числе и судебных), генерации решений, выходов из сложных ситуаций.
В логотипе не хотелось бы видеть Фемиду, весы, книгу, перо, очки, щит и меч. Допускается абстракция.
Заявки фрилансеров
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