Создание логотипа юридической компании.

# 1 — $ 137

Необходимо разработать логотип для юридической компании ООО «ЕРЛАН» (Общество с ограниченной ответственностью «Консультационное бюро «ЕРЛАН»). Компания существует с 1998г. Деятельность компании связана с предоставлением широкого спектра юридических и консалтинговых услуг.

Основная деятельность: правовое обслуживание корпоративных клиентов т.е. открытие бизнеса, создание, анализ договоров и других документов, взаимодействие с судами, налоговыми и другими органами.

Целевая аудитория: топ менеджмент, бухгалтеры, юристы, бизнесмены.

В качестве логотипа компания хочет видеть графический, буквенный или смешанный логотип, т.е. использование в логотипе названия – необязательно.

Цветовая гамма: сине-зеленая. Максимальное использование цветов: три + вариант в черно-белом исполнении.

Рассматривая тренды в дизайне 2011г. нравятся: логотипы с использованием одной единственной буквы, запятые, петли, особо нравятся ленты, а именно логотипы Brandberry, Word (Frog design).

Хотелось бы, что бы в логотипе был отражен процесс мозгового штурма, витиеватости процессов (в том числе и судебных), генерации решений, выходов из сложных ситуаций.

В логотипе не хотелось бы видеть Фемиду, весы, книгу, перо, очки, щит и меч. Допускается абстракция.