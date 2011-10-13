Логотип для интернет-магазина

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен57 заявок2195 просмотров
#1$50

Требуется логотип для интернет магазина. Название "Brivi.lv". В логотипе должна присутствовать надпись "interneta veikals".

14 лет назад
Shyroop
42 года
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
2 отзыва

Победитель конкурса

tyska77
46 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
14 лет назад
#1
Андрей Вам от меня огромное спасибо !Мне было очень приятно с вами работать!Со стороны Андрея было все отлично !Оплата своевременная,Всем Советую!!!

Заявки фрилансеров

tyska77
46 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
14 лет назад
#1

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