Логотип для компании MVM Group

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен96 заявок3113 просмотров
#1$100

Общая информация:

Название: MVM Group

MVM Group - ведущая компания Чувашской республики в области строительства и сдачи в эксплуатацию трубопроводов водоснабжения, газопроводов, канализации и прокладки коммуникаций (различные виды кабелей) методом горизонтального направленного бурения с применением установок «Навигатор», а также рытье траншей и бурение артезианских скважин под воду.

Пожелания к общему дизайну:

- Строгий;

- Логотип должен отражать сферу деятельности компании;

- Необходимо совмещение логотипа и названия компании;

Требования к логотипу:

- строго горизонтальное расположение,

- отсутствие мелких деталей,

- Логотип (начертание – кириллицей);

- Должен хорошо смотреться как в цвете, так и в черно-белом исполнении.

14 лет назад
mxzv
40 лет
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Победитель конкурса

Ustas
48 лет
19 лет в сервисе
Был
6 лет назад
14 лет назад
#1
Всё четко, всё по делу. Рад нашему сотрудничеству в рамках данного конкурса и рад буду сотрудничать в будущем.

Заявки фрилансеров

Ustas
48 лет
19 лет в сервисе
Был
6 лет назад
14 лет назад
#1

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