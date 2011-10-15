Для компании ООО «НОВЫЕ ФОРМАТЫ», которая занимается PR деятельностью, требуется креативный, удобный логотип (желательно в стиле Web 2.0, но не псевдо web2.0).

Что должно быть: эмблема + текст, цветовая гамма: красный + синий (если цвета не совместимы, пишите почему.)

Пожалуйста, скидывайте ссылки на Портфолио и на Подобные логотипы (сферы PR и маркетинга), и указывайте цены.

Спасибо, будем рады сотрудничать!