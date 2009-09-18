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Отзывы заказчиков
$250
10 баллов
9 лет назад
Проект сделан, сайт запущен.
Ответный отзыв
Все отлично, осторожный заказчик. Всем доволен.
$30
10 баллов
14 лет назад
Сделал супер!, все работает, быстро и качественно.
$50
0 баллов
14 лет назад
Обещал сделать работу за сутки. Уже прошло более 2 недель. Сделал часть работы, сказал, чтоб я ему оплатил, так как нужны деньги! Что все закончит в течении нескольких часов. После оплаты стал пропадать, ничего не закончил, проект стоит уже скоро 3 недели как будет. На связь не выходит. Очень скользкий тип! Не советую с ним работать!! Для того, чтоб взять работу, обещает много, но вот делает мало. Кинул меня!! Требую вернуть деньги!! После отзыва объявился, попросил доступы, чтоб все поправить . Попортил сайт и стал требовать, чтоб я удалил отзыв. Очень жалею, что я с ним связался! Берегитесь с ним работать! Еще раз повторяю, рассказывает все красиво, а делает мало, долго и не умело! Вот такой он, цветочек аленький! ЭТОТ НЕ ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК СЕЙЧАС ОПРАВДЫВАЕТСЯ ! Выиграл тендер из 2х человек на выполнение работы-ОТКУДА ЕМУ ИЗВЕСТНО! Сколько человек хотели выполнить эту работу?! http://www.weblancer.net/projects/140177.html «Требуется установить SMS билинг на сайте» Стоимость работ, договорились 25 wmz. – Смс биллинги я делаю часто, бывает за день несколько штук устанавливаю-- По несколько в день. Только почему та мне уже месяц как делает и так напортачил. Да, да, напортачил!! В Математике он слаб. Я попросил его сделать 2 варианта подачи платных объявлений. На неделю и на месяц. При выборе пользователем Месяц, сума должна умножаться на 4 + 1 месяц пользователь получает в подарок. То есть если 1 неделя стоит 1$ то месяц должен стоить 3 $ Он сделал 2$ . Так же меняю цену в Админ части, сохраняю ничего не меняется в нескольких формах. Пишу ему , он игнорирует мои сообщения. Очень и Очень жалею, что я поверил ему и взял его в кандидаты. Цену я давал 25$ он меня раскрутил на 40$ . Много плакал, что мол тяжело ему. Я разве виноват как заказчик, что он работать не умеет! Сейчас сужусь с ним, чтобы вернуть мои деньги!
Ответный отзыв
*договорились за 30 делаю, потом были дополнения и в конечном итоге вышло 45wmz за работу, выплатил только 40* Отвратительный Заказчик и человек. Говорить с ним не приятно. Не вернул мне деньги, которые должен. В работе постоянно неточен, сначала говорит одно, а при оплате совершенно другое. Сразу почувствовал неприязнь к этому человеку, но оказаться от заказа не смог. Вот так и получилось, что не вернул деньги назначенные деньги. С моей стороны все было выполнено, даже дополнения. -- Вывод: скользкий тип. Взрослый человек, а ведет себя хуже тинэйджера с понтами. С ценами так вообще, не пожалею за слово: барыга и падла. + читайте мой комментарий на отзыв этого типа у меня в отзывах )
$50
10 баллов
14 лет назад
Хороший работник, сделал все быстро и взял по минимуму, плюс бесплатно выполнил допзадание:) всем советую
Ответный отзыв
Отличный заказчик, задание четкое, оплатил во время в нужной валюте).
$60
10 баллов
14 лет назад
Отличная работа. Сделал быстро и качественно.
Ответный отзыв
Деньги получил в срок. Работа четкая. Задание понятное)))))
Сайты «под ключ»
1 отзыв
от $300
от 2 дней
нет рейтинга