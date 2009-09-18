*договорились за 30 делаю, потом были дополнения и в конечном итоге вышло 45wmz за работу, выплатил только 40* Отвратительный Заказчик и человек. Говорить с ним не приятно. Не вернул мне деньги, которые должен. В работе постоянно неточен, сначала говорит одно, а при оплате совершенно другое. Сразу почувствовал неприязнь к этому человеку, но оказаться от заказа не смог. Вот так и получилось, что не вернул деньги назначенные деньги. С моей стороны все было выполнено, даже дополнения. -- Вывод: скользкий тип. Взрослый человек, а ведет себя хуже тинэйджера с понтами. С ценами так вообще, не пожалею за слово: барыга и падла. + читайте мой комментарий на отзыв этого типа у меня в отзывах )