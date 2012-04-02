Сверствать PSD в HTML CSS (1 страница)

$100
HTML-версткаЗакрыт11 заявок248 просмотров
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Необходимо в кратчайшие сроки сверствать 1 страницу из PSD в HTML с использованием CSS ститей.

В аттаче изображение - как все выглядит.

HTMLCSS
12 лет назад
SeniaMaster
Арсений 
33 годаУкраина
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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