Верстка+натяжка на webasyst shop script. Интернет магазин. +доработки. Бюджет 5000р. Срок 4 дня. PSD + подробное задание исполнителю.
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Верстка и натяжка макетов на Amiro.CMS(визитка)
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