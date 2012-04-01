Сделать скин для jqGrid

$100
HTML-версткаЗакрыт1 заявка122 просмотра
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Необходимо сделать скин для jqGrid версии 4.3.1

Верстка находится тут : http://html-cafe.com/output/appstapler/statistics#

Необходимо добиться максимального соответствия стилей таблицы с тем, что на верстке.

Как всегда, допускается изменение _только_ "обвязки" - внешних CSS, наследование стилей, дописывание внешних JS, настраивающих сам грид. Изменения кода jqGrid, его базовых стилей - не допускается. Необходимо, с целью сохранения обратной совместимости.

12 лет назад
AlexMat
45 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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