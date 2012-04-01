Требуется сверстать одну страничку. Макет в приложении. Пункты меню сверху – якоря, т.е. нажимая на псевдо пункт меню – автоматом опускается на место где начинается этот текст, как тут: http://www.dietolog.kharkov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=11&Itemid=6 Все фото должны увеличиваться до размера, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сделать скин для jqGrid версии 4.3.1
Верстка находится тут : http://html-cafe.com/output/appstapler/statistics#
Необходимо добиться максимального соответствия стилей таблицы с тем, что на верстке.
Как всегда, допускается изменение _только_ "обвязки" - внешних CSS, наследование стилей, дописывание внешних JS, настраивающих сам грид. Изменения кода jqGrid, его базовых стилей - не допускается. Необходимо, с целью сохранения обратной совместимости.
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