Требуется сверстать одну страничку. Макет в приложении.

Пункты меню сверху – якоря, т.е. нажимая на псевдо пункт меню – автоматом опускается на место где начинается этот текст, как тут: http://www.dietolog.kharkov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=11&Itemid=6

Все фото должны увеличиваться до размера, в котором его загрузили на сервер.