Сверстать одну страничку

$12
HTML-версткаЗавершен12 заявок195 просмотров
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Требуется сверстать одну страничку. Макет в приложении.

Пункты меню сверху – якоря, т.е. нажимая на псевдо пункт меню – автоматом опускается на место где начинается этот текст, как тут: http://www.dietolog.kharkov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=11&Itemid=6

Все фото должны увеличиваться до размера, в котором его загрузили на сервер.

12 лет назад
amgweb
Артем 
42 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
Klaus241
Юрий 
32 годаБеларусь
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
12 лет назад
$5
1 день
Работа сделана в кратчайший срок, были учтены все мои пожелания, верстка была сделана качественно, кроссбраузерно. Буду обращаться к Юрию еще. Рекомендую!
Знает чего хочет и доходчиво доносит эти сведения до исполнителя. Все оплаты проводит вовремя и в соответствии с договоренностями. Рад буду сотрудничать опять.