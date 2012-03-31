Нужна верстка, 6 несложных страниц

Есть макет для двух таблиц, и контент для них. Нужно сверстать эти таблицы, и проверить их содержимое с контентом. Жду ваши сроки и стоимость. Макеты: http://s019.radikal.ru/i632/1203/97/b0b4e8b95f1c.jpg - верстка 1 http://s019.radikal.ru/i617/1203/71/c52d496efd18.jpg - верстка 2 Контент и коментарии к верстке вышлю ...