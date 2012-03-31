Нужна верстка, 6 несложных страниц

$70
HTML-версткаЗакрыт3 заявки263 просмотра
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Нужен верстальщик.

Вёрстка для двух сайтов-голосовалок. в каждой по 3 страницы.

Во вложении скриншоты. Страницы несложные. Сверстать надо до вечера понедельника 2 апреля.

Для конкретики можете посмотреть ТЗ (во вложении) и сайт www.motherbrand.ru

Пишите в скайп sanyaparkour !!!

12 лет назад
sanyakashin
Александр 
34 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад