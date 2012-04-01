Верстка и интеграция на Joomla

HTML-версткаЗакрыт5 заявок198 просмотров
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Нужен ответственный и опытный исполнитель, удаленно на постоянную основу

Сейчас есть срочное задание по интеграции уже готовой верстки на Joomla в связке с Joomshopping/

Макеты скину отписавшимся в проекте.

Joomla
12 лет назад
cvasniy
34 годаМолдова
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад