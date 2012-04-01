Сверстать 1 страницу сайта

День добрый, господа товарищи. Проблема: Есть сайт unicam - studio . ru, свёрстан он сейчас не ахти. Точно так же не ахти он посажен на движок GetSimple. Сам движок отличается своей простотой. Разорбаться в синтаксисе шаблонов — 5-10 ...