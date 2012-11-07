Доверстать + 2 простых компонента (Joomla)

HTML-версткаЗавершен1 заявка159 просмотров
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Сайт на джумле. 

Подробное Т.З и Скрины страниц вышлю по запросу. 

Суть задачи: Доверстать сайт на Джумле 1 Типовая страница. 6 всплывающих окон. 

Разработать 2 похожих друг на друга компонента, один для работы с аудио-контентом, другой для работы с видео-контентом. 

Подключить пару модулей.

Подробности либо в скайпе (michail.vinokurov) либо на почту.

Joomla
12 лет назад
farbik-studio
Антон 
39 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
Lakie
Юрий 
35 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
12 лет назад
$250
10 дней
Отличный исполнитель, оценка - всегда 10. После реализации данного проекта, продолжаем активное сотрудничество. Можно описать как: готовность не только выполнять работу в указанный срок, но и желание решать возникшие трудности. Настоятельно рекомендую
Отличный заказчик. Легко найти общий язык. Хорошо подготавливает ТЗ, всегда готов НОРМАЛЬНО обьяснить чего он хочет от проекта, вовремя и полностью расчитывается за оказанные услуги. Рекомендую как надежного и хорошего заказчика.
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