Верстка под WP

$50
HTML-версткаЗавершен7 заявок139 просмотров
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Приветствую.

Необходимо сверстать 3 страницы (главная, рубрика, внутренняя - обычной сложности) и интегрировать в WordPress.

12 лет назад
SeRbIu
31 годУкраина
16 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
Выбранный исполнитель
Bukowina
35 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
11 отзывов
12 лет назад
$50
3 дня
Откровенно замучал Станислава, но он меня вытерпел :) Закончил работу ранее срока, что особо порадовало. Четкое исполнение и мгновенное реагирование. Рекомендую, как порядочного исполнителя и отзывчивого человека. Станислав, спасибо!
Сергей на редкость адекватный заказчик Постоянно на связи, четкое задание, все объясняет (я бы сказал разжёвывает), терпеливый оплата вовремя Всем рекомендую для сотрудничества :)
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