Верстка под WP

Сайт на джумле. Подробное Т.З и Скрины страниц вышлю по запросу. Суть задачи: Доверстать сайт на Джумле 1 Типовая страница. 6 всплывающих окон. Разработать 2 похожих друг на друга компонента, один для работы с аудио-контентом, другой для работы ...