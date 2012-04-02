Верстка сайта для iPhone + Android

Нужно сверстать 8 страниц сайта

Требования:

1) кроссплатформенность (чтобы нормально выглядело на андроидах, iphone, ipad)

2) вёрстка - резиновая

3) доктайп - обязательно

4) JS либа JQuery(ее более менее все представляют и поведение относительно предсказуемо), альтернативные варианты по сути реализуют тот же функционал, но наступать на еще не изученые грабли реализации не оч хочется.

5) Датапикер на JQuery-UI. букинг.ком как раз на нем. Тема для календаря в соответствии с нашим дизайном.

Итого: три подключаемых файла. JQuery, JQuery-UI и тема для календаря. Остальное не принципиально.

Макеты дизайна у нас в psd

Примеры страниц - в приложении