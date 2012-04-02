Верстка шаблона для Joomla из псд

HTML-версткаЗакрыт7 заявок156 просмотров
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Добрый день!

Требуется сверстать шаблон для джумлы(версия 1.7 или 2 на Ваше усмотрение) из псд.

Сроки/цены,

Спасибо

Joomla
12 лет назад
wisp
33 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
1 отзыв
Выбранный исполнитель
nimzuka
53 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад
$30
2 дня
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