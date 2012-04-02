Необходимо сверстать сайт на Joomla.

Добрый день! Требуется сверстать шаблон для джумлы(версия 1.7 или 2 на Ваше усмотрение) из псд. Сроки/цены, Спасибо
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Всем привет! Необходимо сверстать PSD, и из готовой верстки сделать шаблон для установки на Joomla.
Всего будет 8 страниц.
На первой странице (выборе языка сайта) необходимо проигрывание в фоне музыкальной заставки.
Выбор языка реализовать с помощью автоматического переводчика Google.
Также есть необходимость реализовать авторизацию на сайте. Авторизованый человек сможет скачать демо песен.
Прилагаются фото страниц. На всех страницах меняется лишь пиктограмма в левом нижнем углу (баян, скрипка…).
Что касается сроков.
Сайт необходимо запустить не позднее 14 апреля.
От Вас сроки и стоимость.
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