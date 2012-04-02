Необходимо сверстать сайт на Joomla.

Всем привет! Необходимо сверстать PSD, и из готовой верстки сделать шаблон для установки на Joomla.

Всего будет 8 страниц.

На первой странице (выборе языка сайта) необходимо проигрывание в фоне музыкальной заставки.

Выбор языка реализовать с помощью автоматического переводчика Google.

Также есть необходимость реализовать авторизацию на сайте. Авторизованый человек сможет скачать демо песен.

Прилагаются фото страниц. На всех страницах меняется лишь пиктограмма в левом нижнем углу (баян, скрипка…).

Что касается сроков.

Сайт необходимо запустить не позднее 14 апреля.

От Вас сроки и стоимость.