Необходимо сверстать 11 форм из word, pdf в html

$50
HTML-версткаЗакрыт6 заявок170 просмотров
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Нужно сверстать 11 форм, ничего сложного.

Во вложении формы в формате word и pdf (в двух архивах), необходимо сверстать максимально приближенно к файлу исходнику.

А так же в архиве имеется файл FieldNames_HTML.xlsx, там имеется список полей, вместо самих полей () необходимо указывать текст из этого файла. Каждое поле ввода должно быть в

Стили указывать в , всё необходимо указывать в стилях в ! (width, height, weight, font-size и тд.)

Нужно сделать все формы 04.04.12, до 16:00 по киевскому времени.

Бюджет до 50$

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Во вложении ещё имеется файл 401k_Beneficiary_Form.html - это пример сверстанной одной из форм из архива HTML1of3_8Forms.zip , вот в таком виде, такая верстка нужна.

HTML
12 лет назад
sergey_ben
Сергей 
37 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
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