Приватно для Шпак Екатерины

Нужно сверстать 11 форм, ничего сложного. Во вложении формы в формате word и pdf (в двух архивах), необходимо сверстать максимально приближенно к файлу исходнику. А так же в архиве имеется файл FieldNames_HTML.xlsx, там имеется список полей, вместо ...
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НТМL верстка
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