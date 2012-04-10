Приватно для Шпак Екатерины

HTML-версткаЗавершен1 заявка125 просмотров
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НТМL верстка

12 лет назад
plotnelena
Елена 
40 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
4 года назад
Выбранный исполнитель
e-shpak
39 летРоссия
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
12 лет назад
$150
4 дня
Наше сотрудничество было плодотворным: верстка сделана качественно и в срок - это главное.)) Спасибо!=)))
Первый раз работала с Еленой. Она зарекомендовала себя как ответственный и порядочный заказчик. Своевременная оплата и приятное общение. Елена, Спасибо за интересный проект! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
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