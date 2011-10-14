Логотип хостинг-компании

Нужен логотип для хостинг-компании.

Примерное изображение дам, надо отрисовать в нормальном варианте на черном фоне и тоже самое, но на белом фоне (для вставки в письма)

Желательно исходник в CorelDraw, в крайнем случае psd, но размер чтобы большой был, например 1м х 1м