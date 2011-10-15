Есть фотография, с неё нужно отрисовать черты лица в векторе, в дальнейшем это будет использоваться в виде логотипа. ( правое лицо ) Отрисовать в одном цвете - белом.
Логотип для блога (портала)
Необходимо нарисовать логотип для ресурса digitblog.ru (пока не работает). Тематика: новости IT, apple и все что связано с ним. Важно! Стиль и концепция лого и будущего дизайна - apple, т.е. максимально приближенная. Победитель возможно будет и исполнителем дизайна сайта. Digit (англ.) - цифра.
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