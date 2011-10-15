Логотип для блога (портала)

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт98 заявок3506 просмотров
#1$100

Необходимо нарисовать логотип для ресурса digitblog.ru (пока не работает). Тематика: новости IT, apple и все что связано с ним. Важно! Стиль и концепция лого и будущего дизайна - apple, т.е. максимально приближенная. Победитель возможно будет и исполнителем дизайна сайта. Digit (англ.) - цифра.

14 лет назад
chivik12
37 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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