нужно создать логотип бюджетный вариант предлагайте цены
Нужен логотип для горнолыжного сайта
Здравствуйте!
Задача - разработать логотип для сайта "skimarket.ru". Дизайн сайта готов, нужен логотип. На основе логотипа будет создаваться и фирменный стиль.
На сайте будет бронирование горнолыжных туров на все курорты мира, описание курортов и отелей.
Основные цвета: прилагаю кусок дизайна сайте, чтобы вы видели цветовую гамму сайта
Требования:
1) уникальность,
2) узнаваемость.
3) Выделение части "ski". Там сейчас набросок логотипа, в глаза очень бросается "market", а не "ski".
Принимаю всех, выбираю один, выбранный сразу получает сумму.
Победитель конкурса
Заявки фрилансеров
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