Нужен логотип для горнолыжного сайта

# 1 — $ 70

Здравствуйте!

Задача - разработать логотип для сайта "skimarket.ru". Дизайн сайта готов, нужен логотип. На основе логотипа будет создаваться и фирменный стиль.

На сайте будет бронирование горнолыжных туров на все курорты мира, описание курортов и отелей.

Основные цвета: прилагаю кусок дизайна сайте, чтобы вы видели цветовую гамму сайта

Требования:

1) уникальность,

2) узнаваемость.

3) Выделение части "ski". Там сейчас набросок логотипа, в глаза очень бросается "market", а не "ski".

Принимаю всех, выбираю один, выбранный сразу получает сумму.