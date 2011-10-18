Для сайта internetbowling.net нужно отрисовать логотип в размерах имеющегося: от клиента: "Берешь в инете кеглю, делаешь ее одного цвета (например красную или может что художник посоветует, должна быть яркая) У кегли ...
К персонажу добавить название компании + слоган
к существующему персонажу нужно добавить название компании и слоган.
...
существующий мультяшный персонаж целиком и полностью выражает суть деятельности компании
(организация, проведение, музыкальное оформление мероприятий: свадьбы, корпоративы, open air и т.д.
основная аудитория - ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ!!!!!!!)
...
нужно либо добавить к нему надпись, чтоб вместе они смотрелись органично, как логотип
либо персонажа взять по пояс и органично вписать в название и слоган
...
нравятся логотипы:
http://brands.kiev.ua/wp-content/uploads/2011/04/Myslyvets.jpg
http://dejavu-kiev.com/images/logo.png
http://free-rington.ru/wp-content/uploads/2011/06/rington-prostokvashino.jpg
http://www.atilekt.ru/work/wbd_promo6/
http://autoracingworld.files.wordpress.com/2010/05...
http://hand-game.ru/ishop/admin/pictures/10004s.jp...
http://www.nostale.ru/main/index
http://www.cbd-tech.com.ua/pics/ifree.jpg
...
персонаж есть в векторе
здесь он в прикреплённых файлах divo_2 и divo
на зелёном фоне дан, чтоб видно было в обводке
...
в приложениях текстовый файл: более подробная информация о требуемом лого
...
оплата - 50$ переводом после утверждения наброска (эскиза)
работу можно будет указывать в портфолио
...
свои контакты для детального общения вышлю на e-mail
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