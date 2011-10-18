К персонажу добавить название компании + слоган

к существующему персонажу нужно добавить название компании и слоган.

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существующий мультяшный персонаж целиком и полностью выражает суть деятельности компании

(организация, проведение, музыкальное оформление мероприятий: свадьбы, корпоративы, open air и т.д.

основная аудитория - ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ!!!!!!!)

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нужно либо добавить к нему надпись, чтоб вместе они смотрелись органично, как логотип

либо персонажа взять по пояс и органично вписать в название и слоган

...

нравятся логотипы:

http://brands.kiev.ua/wp-content/uploads/2011/04/Myslyvets.jpg

http://dejavu-kiev.com/images/logo.png

http://free-rington.ru/wp-content/uploads/2011/06/rington-prostokvashino.jpg

http://www.atilekt.ru/work/wbd_promo6/

http://autoracingworld.files.wordpress.com/2010/05...

http://hand-game.ru/ishop/admin/pictures/10004s.jp...

http://www.nostale.ru/main/index

http://www.cbd-tech.com.ua/pics/ifree.jpg

...

персонаж есть в векторе

здесь он в прикреплённых файлах divo_2 и divo

на зелёном фоне дан, чтоб видно было в обводке

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в приложениях текстовый файл: более подробная информация о требуемом лого

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оплата - 50$ переводом после утверждения наброска (эскиза)

работу можно будет указывать в портфолио

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свои контакты для детального общения вышлю на e-mail