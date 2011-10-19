Приватный проект для Сергея Комова (BlackH)

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен1 заявка157 просмотров

Для 4-х досок обьявлений требуются логотпы... все в "одном ключе"...

14 лет назад
kimbee
46 лет
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

BlackH
Комов 
51 год
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
87 отзывов
14 лет назад
$100
2 дня
Очень доволен результатом ! в чем и не сомневался... Сергей, спасибо !
3-е сотрудничество с Алексеем,только приятные впечатления. И уже есть планы на будущее.

Заявки фрилансеров

BlackH
Комов 
51 год
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
87 отзывов
14 лет назад