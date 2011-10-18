Изготовить макет листовки и разработать логотип

1) Разработать логотип школы (сайт co1804.ru) Пожелание к логотипу что бы он имел научную направленность.

2) Разработать красочный макет листовки ко дню открытых дверей и включить в него новый логотип.

ТЗ макета:

1.Формат A5

2. В кривых Illustrator или Coral

3. Яркий и броский

4. Использовать фото наших детей с сайта co1804.ru

5. Информация для листовки в приложенном файле

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