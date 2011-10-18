Нужно быстро сделать логотип

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Закрыт24 заявки297 просмотров

Есть лого, ну его нужно переделать и сделать красиво. Что и как все опишу исполнителю. Главное это быстро все сделать. ПСД есть. Оплата по факту через вебмани.

Предпочтения отдаются минимальной цене.

14 лет назад
rasti2011
Юлия 
43 года
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад
10 отзывов(-1)

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Нет заявок фрилансеров