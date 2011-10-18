Требуется придумать идею логотипа для интернет магазина.
Нужно быстро сделать логотип
Есть лого, ну его нужно переделать и сделать красиво. Что и как все опишу исполнителю. Главное это быстро все сделать. ПСД есть. Оплата по факту через вебмани.
Предпочтения отдаются минимальной цене.
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