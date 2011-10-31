Дизайн логотипа.

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен8 заявок233 просмотра

Нужен художник в стиле граффити. Чтобы нарисовать логотип. В электронном виде.

14 лет назад
trusak
42 года
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

shaoleen
32 года
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
14 лет назад
$25
1 день
Сделали быстро, человек делает то что ему говорят, переделывает без вопросов. Мне это подошло.
Мне очень понравилось работать с Андреем. Помог чем смог и оплатил зразу после окончания работы. Всем рекомендую.

Заявки фрилансеров

shaoleen
32 года
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
14 лет назад