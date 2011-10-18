Для сайта internetbowling.net нужно отрисовать логотип в размерах имеющегося:

от клиента:

"Берешь в инете кеглю, делаешь ее одного цвета (например красную или может что художник посоветует, должна быть яркая) У кегли сделать полосу на шее в цвет окружающего фона рисунка. Так чтобы получился вверху шар. Это должно походить на кеглю и букву i одновременно. Верхний шар в виде смайла, но не смайл а что то похожее, чтобы если понадобиться , можно было патентовать в будущем."