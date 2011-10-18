1. Название компании intellicraft, либо Intellicraft. На логотипе должен интереснее смотреться вариант со строчной буквы. 2. Сфера деятельности - аутсорс-разработка IT-проектов. 3. Помимо собственно текста на логотипе должен присутствовать некий символ, который можно ...
Отрисовать логотип
Для сайта internetbowling.net нужно отрисовать логотип в размерах имеющегося:
от клиента:
"Берешь в инете кеглю, делаешь ее одного цвета (например красную или может что художник посоветует, должна быть яркая) У кегли сделать полосу на шее в цвет окружающего фона рисунка. Так чтобы получился вверху шар. Это должно походить на кеглю и букву i одновременно. Верхний шар в виде смайла, но не смайл а что то похожее, чтобы если понадобиться , можно было патентовать в будущем."
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