Отрисовать логотип

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Закрыт19 заявок286 просмотров

Для сайта internetbowling.net нужно отрисовать логотип в размерах имеющегося:

от клиента:

"Берешь в инете кеглю, делаешь ее одного цвета (например красную или может что художник посоветует, должна быть яркая) У кегли сделать полосу на шее в цвет окружающего фона рисунка. Так чтобы получился вверху шар. Это должно походить на кеглю и букву i одновременно. Верхний шар в виде смайла, но не смайл а что то похожее, чтобы если понадобиться , можно было патентовать в будущем."

14 лет назад
denvor
Денис 
52 года
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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