Приватный проект для Сергея Комова

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен3 заявки144 просмотра

Нарисовать логотип для социальной сети.

14 лет назад
igor_er
57 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

BlackH
Комов 
51 год
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
87 отзывов
14 лет назад
$70
2 дня
В полном восторге от работы с Сергеем! Постоянно на связи, не пропадает, сроки соблюдает неукоснительно, переделывал кучу вариантов, и толерантен!. Всем советую!
Все условия для успешного завершения проекта:четкое ТЗ,конструктивный диалог,мгновенная оплата. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

BlackH
Комов 
51 год
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
87 отзывов
14 лет назад

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