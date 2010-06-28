igor_er

Игорь Руссу igor_er

 
57 лет
16 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы фрилансеров

LenaSIM
Елена 
46 лет
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
$100
10 баллов
11 лет назад
Приватный проект для Елены
Хороший заказчик
Лучший исполнитель из всех с кем приходилось сотрудничать на данном сайте. Безусловно, знает свое дело! Все было сделано быстро и качественно. Даже сделано несколько своих доработок. Была всегда на связи. Буду продолжать работать. Рекомендую! Елена, благодарю, все отлично и быстро.
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LenaSIM
Елена 
46 лет
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
$50
10 баллов
11 лет назад
Приватный проект для Елены Карауш
Хороший заказчик
Спасибо за отличнейшую работу! Профессионал своего дела, грамотный и понимающий исполнитель! Умеет читать мысли и воплощать в реальность даже то, что Вы не можете описать! Прекрасно разбирается в программировании. Первый человек, к кому нужно обращатся по работе с Boonex Dolphin. Качественно и быстрее чем планировал! С радостью буду продолжать работать с Еленой и в будущем!
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Zignude
Сергей 
48 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$20
10 баллов
12 лет назад
Перевод пользователей из одной БД в другую
Доволен сотрудничеством! Оплата моментально по окончании. Всё было отлично.
Остался очень доволен работой с Сергеем. Он четко выполнил всю необходимую работу. Понравилось то, что человек постоянно на связи и понимает работу за которую берется. В дальнейшем обязательно продолжу сотрудничество. Рекомендую!
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HQ-Translation
39 лет
17 лет в сервисе
Была
10 лет назад
$500
10 баллов
13 лет назад
Приватно для Волкова Надежда (HQ-Translation)
Спасибо большое за понимание, в этот раз я немного со сроками ошиблась... Была сделана предоплата еще в начале работы, за что я очень благодарна! Спасибо, что не забываете!
Работа по переводу целого сайта была выполнена очень хорошо. Результатом доволен! Спасибо, буду продолжать сотрудничать!
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BlackH
Комов 
51 год
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
87 отзывов
$70
10 баллов
14 лет назад
Приватный проект для Сергея Комова
Все условия для успешного завершения проекта:четкое ТЗ,конструктивный диалог,мгновенная оплата. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.
В полном восторге от работы с Сергеем! Постоянно на связи, не пропадает, сроки соблюдает неукоснительно, переделывал кучу вариантов, и толерантен!. Всем советую!
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