Здравствуйте дорогие фрилансеры. Ищу человека, который сможет доработать сайт на phpfox, исправит мелкие ошибки, а так же сможет доработать некоторые модули. Жду предложений.
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Нужна помощь по импорту пользователей и их фотографий из одной базы данных старой версии сайта DatingPro в новую базу.Завершен12 лет назад
- $250
Перевод сайта с английского языка на немецкий.Переводы1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $100
Нарисовать логотип для социальной сети.Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $50
Перенести движок социального сайта на Boonex Dolphin вместе с дизайном.Завершен15 лет назад
- $45
Первед текста с русского на немецкий и корректировка уже переведенного.Переводы1 исполнительЗавершен15 лет назад
- $100
Написать Moderewrite для сайта Исправить ошибки Доработать сайт на безопасность Необходимые исправления базы данных Заменить редактор сообщенийЗавершен15 лет назад
Новый дизайн и верстка для сайта знакомств. Срок исполнения 2 недели.Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт15 лет назад
- $100
Интеграция G2S системы онлайн оплаты на сайте знакомств. Срок исполнения 2-3 дняЗавершен16 лет назад
Отзывы фрилансеров
$100
10 баллов
11 лет назад
Хороший заказчик
Ответный отзыв
Лучший исполнитель из всех с кем приходилось сотрудничать на данном сайте. Безусловно, знает свое дело! Все было сделано быстро и качественно. Даже сделано несколько своих доработок. Была всегда на связи. Буду продолжать работать. Рекомендую! Елена, благодарю, все отлично и быстро.
$50
10 баллов
11 лет назад
Хороший заказчик
Ответный отзыв
Спасибо за отличнейшую работу! Профессионал своего дела, грамотный и понимающий исполнитель! Умеет читать мысли и воплощать в реальность даже то, что Вы не можете описать! Прекрасно разбирается в программировании. Первый человек, к кому нужно обращатся по работе с Boonex Dolphin. Качественно и быстрее чем планировал! С радостью буду продолжать работать с Еленой и в будущем!
$20
10 баллов
12 лет назад
Доволен сотрудничеством! Оплата моментально по окончании. Всё было отлично.
Ответный отзыв
Остался очень доволен работой с Сергеем. Он четко выполнил всю необходимую работу. Понравилось то, что человек постоянно на связи и понимает работу за которую берется. В дальнейшем обязательно продолжу сотрудничество. Рекомендую!
$500
10 баллов
13 лет назад
Спасибо большое за понимание, в этот раз я немного со сроками ошиблась... Была сделана предоплата еще в начале работы, за что я очень благодарна! Спасибо, что не забываете!
Ответный отзыв
Работа по переводу целого сайта была выполнена очень хорошо. Результатом доволен! Спасибо, буду продолжать сотрудничать!
$70
10 баллов
14 лет назад
Все условия для успешного завершения проекта:четкое ТЗ,конструктивный диалог,мгновенная оплата. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.
Ответный отзыв
В полном восторге от работы с Сергеем! Постоянно на связи, не пропадает, сроки соблюдает неукоснительно, переделывал кучу вариантов, и толерантен!. Всем советую!