Тех. дизайнер и html-верстальщик

1 доработка стандартных шаблонов Joomla 2 разработка простейшей анимации (желательно, не обязательно) 3 натяжка шаблона на joomla перед размещением контента оплата сдельная, работа постоянная, график свободный оплата от 20 уе за размещение и натяжку указанного шаблона на jooml все дополнительные ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен человек, имеющий опыт дизайна и верстки html-писем, знающий все ньюансы этого дела и отличия от сайтовой верстки!
Тех. дизайн в данном контексте - это дизайн очередного макета шаблона, уже по готовым материалам (по сайту, фирменному стилю или другой рассылке), не требующего большого креатива.
Заказы не идут плотным потоком, но периодически появляются, так что нужно быть в любой момент на готове.
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