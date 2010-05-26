Тех. дизайнер и html-верстальщик

Дизайн сайтовЗакрыт5 заявок192 просмотра
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Нужен человек, имеющий опыт дизайна и верстки html-писем, знающий все ньюансы этого дела и отличия от сайтовой верстки!

Тех. дизайн в данном контексте - это дизайн очередного макета шаблона, уже по готовым материалам (по сайту, фирменному стилю или другой рассылке), не требующего большого креатива.

Заказы не идут плотным потоком, но периодически появляются, так что нужно быть в любой момент на готове.

HTML
14 лет назад
focusfoto
38 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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