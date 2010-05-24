Ищу дизайнера на постоянную работу

Здравствуйте.

Требуется дизайнер на постоянную работу на пол ставки. В будущем возможна полная занятость.

Мы занимаемся аукционами, социальными сетями и другими сервисами. Поэтому под дизайном больше понимается пользовательский интерфейс чтобы сайт был удобный и понятный с минимальным кол-вом элементов на странице. Мы не делаем сайты мясокомбинатов или салонов красоты (хотя иногда просят и все же беремся за такие сайты).

Нужно четко понимать что главное в сайте, либо просто картинки и тогда разместить группу людей с фейерверками на главной или же у сайта главное функциональность.

Надо быть ответственным и активным, самому предлагать варианты, а не делать все согласно каждому слову в задании.

В обязанности будет входить создание дизайна шаблонов для сайтов из 1-2 страницы, бизнес сайта на несколько страниц или же крупного портала, рисование иконок.

Требуется знание английского языка. Хотябы на уровне возможности прочтения задания.

Большим плюсом будет хорошее знание HTML+CSS для нарезки дизайна в html.

В первую очередь будут рассматриваться кандидаты из Красноярска или близлежащих городов (2-3 часа езды)

Работа начнется в конце июня - начале июля.

Рассмотрю все заявки.

PS. Большя просьба, не присылать стандартных текстов