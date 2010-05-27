Требуется веб-дизайнер - город Минск

$300
Дизайн сайтовЗакрытнет заявок101 просмотр
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Нужен веб-дизайнер для создания шаблонов сайтов, групп vkontakte, баннеров и пр.

Требования: знание Adobe Photoshop, CorelDraw, Adobe Illustrator, Macromedia Flash, 3D Max, наличие портфолио (как минимум 10 объектов). Владение первыми тремя приложениями - обязательно, остальными - желательно.

Портфолио высылайте по адресу [email protected]

Зарплата - от 300$/мес.

14 лет назад
inprospect
38 летБеларусь
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
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