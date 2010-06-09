Дизайнер

Дизайн сайтовЗакрыт23 заявки384 просмотра
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Здравствуйте!

Нужен дизайнер сайтов. ТАЛАНТЛИВЫЙ. есть очень интересный проект, на который требуется как можно больше креатива, таланта, чувство стиля и вкуса.

Если вы тот (та), кто обладает вышеперечисленными качествами - прошу отписывайтесь в проекте.

ИЛИ пишите в асю 584911378.

С Уважением, Константин!

14 лет назад
lopatin-K
33 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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