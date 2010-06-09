Компании, занимающейся разработкой программного обеспечения и сайтов требуется для долгосрочного сотрудничества дизайнер. Основная работа - разработка дизайнов для несложных сайтов. Дополнительно возможно разработка фирменного стиля, разработка интерфейсов программного обеспечения. Объем работы в месяц - от двух-трех сайтов. Оплата ...
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Здравствуйте!
Нужен дизайнер сайтов. ТАЛАНТЛИВЫЙ. есть очень интересный проект, на который требуется как можно больше креатива, таланта, чувство стиля и вкуса.
Если вы тот (та), кто обладает вышеперечисленными качествами - прошу отписывайтесь в проекте.
ИЛИ пишите в асю 584911378.
С Уважением, Константин!
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