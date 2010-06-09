Здравствуйте!

Нужен дизайнер сайтов. ТАЛАНТЛИВЫЙ. есть очень интересный проект, на который требуется как можно больше креатива, таланта, чувство стиля и вкуса.

Если вы тот (та), кто обладает вышеперечисленными качествами - прошу отписывайтесь в проекте.

ИЛИ пишите в асю 584911378.

С Уважением, Константин!