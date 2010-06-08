Требуется web-дизайнер

Доброго времени суток всем! В общем, если в двух словах, то в креативную команду веб-разработчиков требуются не менее креативные дизайнер, программист, верстальщик. Мы занимаемся созданием сайтов любой сложности - от визиток и интернет-магазинов, до флеш-сайтов ...