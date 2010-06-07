Нужен дизайнер на долгосрочной основе. Нужно разрабатывать дизайн сайтов и фирменный стиль.Работа отдельными обьемами. Оплата по обьемам .Критичное требование работа должна быть сделана в оговоренный срок.Работа удаленная.
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Требуется веб-дизайнер для разработки дизайна сайтов. Работа на постоянной основе.
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