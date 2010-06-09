Требуется дизайнер

Для создания социального портала требуются дизайнер / web- студия. Основной акцент портала -это креативный и яркий дизайн. Требуется создание дизайна портала в целом, флеш дизайн, разработка логотипа, страниц.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется для работы дизайнер,с вменяемым портфолио,
А главное не пропадающий, на телефон отвечающий,без короны на голове.
Оплата в среднем за макет 3000-4000р в зависимости от сложности.
Показывайте портфолио.
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