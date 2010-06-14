Специалист по Joomla

Здравствуйте! Нужен дизайнер сайтов. ТАЛАНТЛИВЫЙ. есть очень интересный проект, на который требуется как можно больше креатива, таланта, чувство стиля и вкуса. Если вы тот (та), кто обладает вышеперечисленными качествами - прошу отписывайтесь в проекте. ИЛИ пишите в асю ...