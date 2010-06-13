Web-дизайнер, верстальщик. Тольятти

Нам в команду требуется графический дизайнер/веб-дизайнер. Сама студия занимается разработкой графического дизайна, веб-сайтов, айдентикой. Оптимизацией, продвижением сайтов, разработкой CMS & CRM систем. Конечно же не обходится без работы над маркетингом клиента. Офис ВАО 15 минут от м.Новогиреево Подробнее готов рассказать ...
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Студия LunaDesign.ru приглашает на по-проектную работу молодых‚ опытных дизайнеров. В дальнейшем возможно зачисление в штат студии с увеличением оплаты труда.
Требования:
* Опыт работы в программах Adode Photoshop‚ Corel Draw и т.д. от 3х лет.
* Умение креативно мыслить и излагать свои мысли в простой и доступной форме
* Отличные знания HTML + CSS. Умение создавать валидную блочную вёрстку.
* Желательно знание JavaScript
* Коммуникабельность.
* Опрятность.
* Пунктуальность.
* Инициативность
* Возраст от 21 до 45 лет.
*Проживание в г.Тольятти
Обязанности:
* Разработка web-дизайна.
* Разработка фирменных стилей‚ баннеров‚ визиток и т.д.
* Вёрстка дизайна.
Условия:
* Работа по договору оказания услуг юр. лицу с последующей возможностью зачисления в штат и повышением оплаты
* Работа и оплата услуг по-проектная
* Оплата за конкретный проект оговаривается до начала работ и выполняется после подписания акта сдачи-приёмки работы
* Работа на дому на собственном ПК и ПО.
Условия оформления резюме.
Резюме оформляется в виде HTML страницы. Составляется в свободной форме. Необходимо не менее пяти авторских работ в портфолио. По качеству оформления и валидности вёрстки будет принято решение о сотрудничестве с Вами
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