Студия LunaDesign.ru приглашает на по-проектную работу молодых‚ опытных дизайнеров. В дальнейшем возможно зачисление в штат студии с увеличением оплаты труда.

Требования:

* Опыт работы в программах Adode Photoshop‚ Corel Draw и т.д. от 3х лет.

* Умение креативно мыслить и излагать свои мысли в простой и доступной форме

* Отличные знания HTML + CSS. Умение создавать валидную блочную вёрстку.

* Желательно знание JavaScript

* Коммуникабельность.

* Опрятность.

* Пунктуальность.

* Инициативность

* Возраст от 21 до 45 лет.

*Проживание в г.Тольятти

Обязанности:

* Разработка web-дизайна.

* Разработка фирменных стилей‚ баннеров‚ визиток и т.д.

* Вёрстка дизайна.

Условия:

* Работа по договору оказания услуг юр. лицу с последующей возможностью зачисления в штат и повышением оплаты

* Работа и оплата услуг по-проектная

* Оплата за конкретный проект оговаривается до начала работ и выполняется после подписания акта сдачи-приёмки работы

* Работа на дому на собственном ПК и ПО.

Условия оформления резюме.

Резюме оформляется в виде HTML страницы. Составляется в свободной форме. Необходимо не менее пяти авторских работ в портфолио. По качеству оформления и валидности вёрстки будет принято решение о сотрудничестве с Вами